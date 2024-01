Straßensanierung in Höllstein: Warten auf die Freigabe

Das Ingenieurbüro Ganter habe ein Ausschreibungspaket erstellt, welches neben den Arbeiten für die Elektrizitätswerke Schönau EWS, den Zweckverband Breitbandversorgung und die ED Netze auch einen separaten Teil für Straßensanierungsarbeiten für die Gemeinde Steinen enthält.

Über Kostenschätzung

Die ARGE Vogel-Walliser hat laut Gemeindeverwaltung bei der EWS ein Angebot für eine Folgebeauftragung eingereicht, welches vom Ingenieurbüro Ganter geprüft wurde. Die Angebotssumme für den Anteil der Gemeinde liege mit 4,37 Prozent über der Kostenschätzung des Ingenieurbüros und bewege sich im Rahmen der üblichen Preisentwicklungen.

Ähnliche Höhe

Die für die Maßnahme erforderlichen Mittel, im Haushalt 2024 im Bereich der Straßenunterhaltung berücksichtigt, bewegen sich in ähnlicher Höhe wie bereits in den vergangenen Jahren zur Sanierung der Schillerstraße und den Sanierungsarbeiten in der Maulburger Straße, so die Gemeindeverwaltung. Im zweiten Bauabschnitt des Ausbaugebietes sind zudem weitere, vor allem kleinere Straßensanierungsmaßnahmen zum Beispiel in Gehwegen, Pflasterrinnen sowie auch Bordsteinabsenkungen geplant.

Abhängig vom Ausbaufortschritt sollen dann in den kommenden ein bis zwei Jahren auch der Bereich bei der Brücke über den Gewerbekanal in der Neuen Straße sowie diverse Ausbesserungsarbeiten im Dorfkern von Höllstein durchgeführt werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.