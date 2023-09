Straßensperrung Enkensteiner fühlen sich abgehängt

Ein wenig Puffer immerhin sei mit Blick auf das Wetter eingepreist, teilt der städtische Pressesprecher Marcus Krispin auf Nachfrage mit. Heißt im Umkehrschluss: Wenn das Wetter mitmacht, kann das ganze unter Umständen ein wenig früher abgeschlossen werden.

Behelfsstraße ins Wiesental

Eingerichtet wurde die Baustelle – zumindest die Absperrungen – in der vergangenen Woche. Nachdem sich auf der Baustelle jedoch zunächst nichts tat, „haben sich die Anlieger (verbotener Weise) selbst geholfen und Durchfahrtmöglichkeiten geschaffen“, bekennen sie in ihrem Schreiben freimütig. Zwischenzeitlich sorgen massive Betonblöcke und Baumaschinen für unverrückbare Tatsachen.

Auch der eigentlich weiter zugängliche Fußweg sei von der Baufirma am Freitag versperrt worden, mit dem Hinweis, die Fußgänger könnten die Absperrung ja zur Seite stellen. „Wir Anwohner fühlen uns komplett nicht ernst genommen, gegängelt und schikaniert“, zeigen sich die Betroffenen empört und sehen „Behördenwillkür“ am Werk. Zumindest bisher sei die Sperrung und alle damit einhergehenden Probleme „absolut nicht gerechtfertigt“ gewesen, heißt es in dem Schreiben.

Bauarbeiten laufen

Seit dieser Woche nun laufen die Bauarbeiten – die Sperrung ist unter diesem Aspekt nun also durchaus gerechtfertigt sein. An der Problemlage selbst freilich ändert das nichts. Dabei könnte das aus Sicht der Anwohner anders sein. Für die Hauptverbindung in Richtung Kleines Wiesental ist eine Lösung gelungen: Die Stadt konnte ein Grundstück direkt an der Kreuzung kaufen, über das nun eine Behelfsstraße an der Baustelle vorbeiführt. „Mit gesundem Menschenverstand“ wäre Ähnliches auf der anderen Seite der Kreuzung denkbar, befinden die Anwohner. Schließlich gebe es auch hier ein öffentliches Grundstück, über das man zumindest den Anliegerverkehr an der Baustelle vorbeischleusen könnte. „Es gäbe Möglichkeiten, eine gute, unkomplizierte Lösung zu finden. Nur sind hierzu anscheinend nicht alle bereit.“

„Keine andere Lösung“

Das Landratsamt drückt in seiner Antwort sein Verständnis für den Unmut aus – verweist aber gleichzeitig auf „Zwangspunkte“. Bei zwei Vor-Ort-Terminen seien die Möglichkeiten eruiert worden – mit dem Ergebnis, dass „für die Baumaßnahme aus Verkehrssicherheitsgründen eine Vollsperrung zwingend erforderlich ist“. Die Idee einer halbseitigen Sperrung habe verworfen werden müssen. Auch sei es keine Option, die Baustelle (wie andernorts durchaus praktiziert) nach Feierabend oder an den Wochenenden freizugeben, ergänzt die Stadt mit Verweis auf die Dimensionen, in denen die Straße aufgerissen wird: Eine bis zu vier Meter tiefe Baugrube ist nun mal nicht schnell übers Wochenende abgedeckt und dann montags wieder geöffnet.

Besserung im Winter ?

Aussicht auf zeitweise Erleichterung gibt es denn auch frühestens im Winter: „Wenn die Baustelle still liegt, in Abhängigkeit des Baufortschritts, eine halbseitige Öffnung der Straße“, schreibt der städtische Pressesprecher.

Ansonsten werde „an der Ausführung der Baumaßnahme und der Sperrung aus Sicherheitsgründen nichts geändert“, stellt er klar. Auch der jüngste Baustellentermin am Montag habe da keine Änderungen ergeben. Einzig die – von den Bewohnern ebenfalls monierte – Fußgängerführung durch die Baustelle werde mit einem Notweg verbessert.

Rettungswege

Die Rettungswege seien vorhanden und mit den Blaulichtorganisationen geprüft, heißt es von der Stadt weiter. Auch die Versorgungsunternehmen wie Müllabfuhr oder Post hätten Zugang.

Werben um Verständnis

Womöglich sei denkbar, „durch das innerörtliche Abstellen des Fahrzeugs vor dem Sperrbereich die Umleitung zu umgehen“, versucht sich das Landratsamt etwas verklausuliert in einem praktischen Lösungsvorschlag: Sprich: Parken die Betroffene ihre Fahrzeuge vor der Baustelle, gibt es zwar nicht den Auto-Zugang direkt vor der Tür, dafür aber den direkten Zugang zur Landstraße – und aus dem Dorf hinaus.

Die Stadt wiederum hebt auf die große Bedeutung ab, die das Hochwasserschutzprojekt auf lange Frist für das Dorf hat – und bittet darum, die befristeten Zumutungen dazu ins richtige Verhältnis setzen. „Hier bitten wir um Verständnis und appellieren an Bürger, den Vorteil und zukünftigen Nutzen der Maßnahme zu sehen.“