Straßenverkehr Künftig saftige Strafen für Verkehrssünder in Griechenland

Athen - Ohne Helm mit dem Moped zum Strand düsen oder mit dem Handy am Ohr durch das Athener Stadtzentrum fahren - das sollte man in Griechenland künftig tunlichst vermeiden. Vorbei ist es mit dem einstigen Laissez-faire auf den Straßen, das auch vielen Griechenland-Touristen gefiel: Das Parlament in Athen soll gegen Ende der Woche eine neue Straßenverkehrsordnung verabschieden, die es in sich hat. Hintergrund sind die hohen Unfallraten des Landes mit vielen Toten. Was künftig bei folgenden Themen gelten soll: