Streaming Anthony Hopkins als römischer Kaiser - "Those About To Die"

Mit der fulminanten Historien-Serie "Those About To Die" (Start: 19. Juli bei Prime Video) über Machtspiele, Korruption, Gladiatorenkämpfe und Pferdewagenrennen im alten Rom zeigt Emmerich eine andere Seite. "Ich bin sehr interessiert an Geschichte. I am a history man", erzählt der Hollywood-Regisseur der Deutschen Presse-Agentur bei einem Interview am Drehset in den Cinecittà-Filmstudios in Rom. "Die Menschen ändern sich nicht so sehr. Es geht immer um Neid. Viele Dinge, die wir hier beschreiben, sind auch heute noch aktuell", sagt der gebürtige Stuttgarter.

Mit Toga und Lorbeerkranz

Dem britischen Sir Hopkins nimmt man die imposante Figur des römischen Kaisers Vespasian spielend ab. Mit weißer Toga und goldenem Lorbeerkranz gibt der 86-Jährige in Emmerichs Rom im Jahr 79 nach Christi den Ton an. "Nichts ist von größerer Bedeutung als unser geliebtes Rom", erklärt der Kaiser in einer Stadt, die von brutalen Machtkämpfen, bitterer Armut und blutigen Wettspielen geprägt ist.