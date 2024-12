Streaming-Ausblick "Elton John: Never Too Late" - Doku über die Pop-Legende

London - Vor anderthalb Jahren hat der britische Pop- und Rocksuperstar Elton John seine Abschiedstournee beendet. Ein Abschied von der Musik soll es allerdings nicht sein. Einmalige Auftritte hat der 77-Jährige, der für Hits wie "Rocket Man", "Tiny Dancer" und "Candle In The Wind" berühmt ist, auch nicht ausgeschlossen. Dennoch markierte das Ende der "Farewell Yellow Brick Road"-Tournee eine deutliche Zäsur im Leben von Sir Elton. Das dokumentiert der Film "Elton John: Never Too Late", der ab sofort beim Streamingdienst Disney+ abrufbar ist.