Streaming-Ausblick "White Lotus"-Staffel drei: Friedel umsorgt verwöhnte Reiche

Auf McQuoid müssen Fans diesmal verzichten. Auch die einprägsame Titelmelodie im Intro klingt jetzt anders. Ansonsten bleibt sich Serienschöpfer White treu: Wie immer zeigt sich im Prolog, dass es ein Todesopfer gibt. Dann wird die Zeit um eine Woche zurückgespult.

Spiritualität und handyfreie Zonen

Im Resort selbst dreht sich vieles um Spiritualität und Entschleunigung - nicht immer zur Freude der Gäste. Vor allem der gestresste Geschäftsmann Timothy Ratliff (Isaacs), der mit seiner Frau und seinen drei Kindern Urlaub macht, stört sich an handyfreien Zonen am Pool und beim Essen. Das birgt einiges an Konfliktpotenzial.

Sein lüsterner Sohn Saxon (Schwarzenegger) dagegen versucht, seine Muskeln mit Protein-Shakes aufzupumpen und Frauen zu beeindrucken. Ein langjähriges Freundinnen-Trio will seine Reunion feiern.

Und Frohnatur Chelsea (Wood) drängt ihren deutlich älteren und reizbaren Partner Rick (Goggins) zu einer Art Therapiesitzung. Er scheint etwas zu verbergen. Immer wieder werden Bilder der atemberaubenden Natur, traumhafter Strände und der dekadenten Pools gegengeschnitten.

Cast hat eigene "White Lotus"-WhatsApp-Gruppe

Für ihn sei der Dreh eine "komische Mischung aus Urlaub und Arbeit" gewesen, sagte Friedel. Der Cast habe als Ritual immer gemeinsam den Sonnenuntergang zelebriert. An einem Abend hätten sie gemeinsam Karaoke gesungen. "Wir sind schon wie eine "White Lotus"-Familie", sagte er.

Es gebe auch eine "White Lotus"-WhatsApp-Gruppe, in der sich die Schauspieler updaten. "Ich glaube, mit einigen würde ich auch gerne noch mal in den Urlaub fahren."

Ab diesem Montag gibt es jede Woche eine neue Folge. Klar ist schon: Es wird eine vierte "White Lotus"-Staffel gedreht. Cast und Ort sind aber noch unklar.