Streaming: Bastian Pastewka verletzte sich beim Dreh zu neuer Serie

Pastewka stand für die Serie, die vom 15. August an beim Streamingdienst Prime Video zu sehen sein soll, gemeinsam mit seiner Kollegin und langjährigen guten Freundin Engelke (58) vor der Kamera. Die Idee dazu sei in der Corona-Zeit während des ersten Lockdowns entstanden, sagte Engelke im Anschluss an die Premiere. "Wir haben uns zusammengesetzt in dieser doofen Zeit" und über gemeinsame Pläne nachgedacht. Es hätte auch ein anderes Projekt werden können, sagte sie; ein Buch zum Beispiel. Doch es wurde eine Serie.

Engelke und Pastewka spielen darin die Singles Maria und Ralf aus Marburg, die als Paar gut zusammenpassen könnten - sich aber immer wieder verpassen. Sie hat eine Buchhandlung in der Kleinstadt, er ein Sportgeschäft und sogar gemeinsame Bekannte gibt es und trotzdem begegnen sie sich einfach nicht. Sie sei vorher noch nie in Marburg gewesen, sagte Engelke. Die Entscheidung dafür sei auch wegen des "pittoresken Hintergrundes" gefallen. Außerdem freue man sich in Marburg - anders als in Städten wie Köln oder Berlin - noch über Dreharbeiten, auch wenn sie Straßen blockierten. Ein Teil der Serie wurde dennoch in Köln gedreht.