Er habe kein Interesse daran, ins Marvel-Universum, etwa an die Seite von Spider-Man oder Black Panther, einzutauchen, erklärte der "Better Call Saul"-Star. "Ich glaube nicht, dass ich für diese Welt gemacht bin".

"Ich bin für Charaktere gemacht, bei denen du dich fühlst, als könnte der Typ nebenan wohnen", sagte Odenkirk. Der Schauspieler wurde mit den Hit-Serien "Breaking Bad" und "Better Call Saul" in der Rolle des Anwalts Saul Goodman bekannt. In der neuen Comedy-Serie "Lucky Hank" spielt Odenkirk einen Professor an einem unterfinanzierten College.