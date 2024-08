Streaming Comeback der Podcastschnüffler: "Only Murders" ist wieder da

In zehn im Wochentakt veröffentlichten Folgen werden nun Antworten auf diese Fragen gesucht. Dabei springt die Show auch zeitweise von der Ostküste nach Los Angeles, denn Charles, Oliver und Mabel sollen dort die Verfilmung ihres Podcast-Erfolgs begleiten.

Immer schon hat "Only Murders in the Building" klug mit solchen verschachtelten Film-im-Film-Mechanismen gearbeitet, so auch hier. Dass Staffel vier gelingt, liegt aber auch daran, dass am Grundrezept wenig verändert wurde: Der Humor bleibt scharf, schnell und voller Anspielungen. Ein Beispiel: Als Putnam das erste Mal den sich selbst spielenden Galifianakis trifft, der ihn in der Film-Adaption des Podcasts verkörpern soll, platzt aus ihm heraus: "Bist Du der Junge aus "Kevin - allein zu Haus"? Was haben sie mit Dir gemacht?" Ignoranter könnte man einen der größten Comedy-Stars Hollywoods wohl kaum begrüßen.

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass mit der neuen Staffel nicht nur die Figuren in der Show ihren Ruhm in Hollywood weiter vergrößern können. Auch im wahren Leben kommt "Only Murders" gut an und wird seit Jahren von der Kritik geliebt. Bisher hat die Show vier Primetime-Emmys gewonnen, für die diesjährige Verleihung am 15. September ist die Serie 21 Mal nominiert.