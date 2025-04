Streaming Die letzte Staffel "How to Sell Drugs Online (Fast)" startet

Rache, Gier, Eifersucht, Verrat - und viele Tote

Aus Sicht von Moritz hat sich die Welt blöderweise auch ohne ihn weitergedreht. Sein bester Kumpel (Danilo Kamperidis) arbeitet inzwischen für Dan (Damian Hardung). Und Dan, den Moritz wenig schätzt, lebt genau das Leben, das sich Moritz ausgemalt hat: Er ist der schillernde Chef eines Start-ups, das nicht einmal Drogen verkaufen muss, sondern mit Supplements handelt, was ganz herrlich nach neuer Geschäftswelt klingt. Moritz fällt es sehr schwer, das mitanzusehen.

Rache, Gier, Eifersucht, Verrat - es sind sehr archaische Motive, die fortan verhandelt werden. Vielleicht lässt sich die Serie ihren Figuren auch deshalb etwas mehr Zeit. "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist immer noch deutlich schneller als viele andere Produktionen - aber auch nicht mehr ganz so atemlos wie früher. Es fühlt sich so an, als sei die Smartphone-Generation Z, deren Zeitgeist sie einfangen will, erwachsen geworden.

Ebenso kann man die Serie auch wieder als eine ganz grundsätzliche Kritik an der sogenannten Start-up-Kultur lesen, in der mitunter selbst ernannte "Entrepreneurs" zweifelhafte Geschäftsmodelle mit Selbstdarstellung kaschieren. Gerade dieses Motiv macht sie im Jahr 2025 allerdings sehr gegenwärtig. Der Silicon-Valley-Kapitalismus ist in Verruf geraten.