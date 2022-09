Streaming Disney-Klassiker "Pinocchio" verzaubert neu mit Tom Hanks

Modernste Technik im Einsatz

Sieben Jahre lang war "Pinocchio" in der Mache, nach einem Drehbuch von Chris Weitz ("Rogue One: A Star Wars Story") unter der Regie von Hollywoods Effekte-Meister Robert Zemeckis ("Zurück in die Zukunft"). Zemeckis hatte Hanks bereits für "Forrest Gump", "Cast Away" und "Der Polarexpress" vor die Kamera geholt. Schon 2004 hatte er in dem fantastischen Weihnachtsmärchen "Der Polarexpress" bahnbrechende Technik verwendet. Mit Performance-Capture-System wurde die Mimik und Gestik von Schauspielern auf digitale Filmfiguren übertragen. Hanks stand real vor der Kamera, doch sämtliche Filmschauplätze entstanden im Computer.

Auch jetzt zieht Zemeckis alle Register der modernen Tricktechnik, aber "Pinocchio" setzt gleichzeitig auf Nostalgie. Der Film hält sich im Kern treu an die Klassiker-Vorlage. Warmes Kerzenlicht erhellt Geppettos alte Holzwerkstatt, Pinocchio trägt den bekannten gelben Hut, blaue Fliege und die kurzen, roten Hosen. Und er folgt dem bewährten Ratschlag der blauen Fee: "Sei mutig, aufrichtig und selbstlos". Neu sind einige Songs (auch Hanks stimmt Lieder an), die Möwe Sofia ist erstmals dabei und am Ende des Märchens wartet eine kleine Überraschung.

Darauf können sich Fans freuen

Hollywood hat Pinocchio zu seinem neuen Star erkoren. Lionsgate Entertainment brachte im März den Animationsfilm "Pinocchio: A True Story" heraus, Netflix wiederum will eine eigene Version von Dezember an zeigen. Dazu hat der Streaming-Riese den Oscar-Preisträger Guillermo del Toro ("Shape of Water - Das Flüstern des Wassers") gewonnen. Er siedelt seine düstere "Pinocchio"-Nacherzählung im faschistischen Italien der 1930er Jahre an. Der Regisseur nennt sein in der Stop-Motion-Technik gedrehtes Herzensprojekt eine "kleine Fabel über Liebe, Leben und Ungehorsam". Stars wie Ewan McGregor, Cate Blanchett und Christoph Waltz leihen den Charakteren im Original ihre Stimmen.