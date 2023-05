Streaming Doku "Still": Michael J. Fox und das Leben mit Parkinson

"Ich habe nichts zu verstecken"

In "Still" beschreibt er auch schonungslos die Hochphase seiner Karriere als rastlos und von Alkohol, Stress und Medikamentenmissbrauch geprägt. Schon diese Bekenntnisse machen die Dokumentation sehenswert, doch in ihren besten Momenten wächst sie darüber hinaus. Fox denkt dann darüber nach, wie es ihm radikale Offenheit erlaubt hat, sein Leben weiter mit Sinn zu füllen.

"Ich habe nichts zu verstecken, ich bin, wer ich bin", sagt er an einer Stelle, Parkinson hin oder her. "Man ist immer nur so krank wie das Geheimnis, das man mit sich rumträgt."