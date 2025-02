Streaming Ein KI-Roboter aus den 1970ern - "Cassandra" auf Netflix

Dass Künstliche Intelligenz (KI) völlig aus dem Ruder läuft und sich gegen die Menschheit stellt, kennen Kinofans bereits vom Kultfilm "Matrix" (1999). Auch in Serien wie "Black Mirror" oder "Westworld" entwickeln Roboter mitunter ein blutrünstiges Eigenleben.

Regisseur und Autor Benjamin Gutsche ("All You Need") setzt in seiner Miniserie nun auf futuristische Ideen im Retro-Look: Die liberale Familie Prill um Bildhauerin Samira (Mina Tander) und Schriftsteller David (Michael Klammer) zieht nach einem Schicksalsschlag aus Hamburg in die Provinz in ein lange schon leerstehendes Haus - das damals erste Smart-Home Deutschlands.