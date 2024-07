Die erste Netflix-Serie, die in Deutschland entwickelt, produziert und gefilmt wurde, war 2017 der Welthit "Dark". Bei Amazon hieß die erste deutsche Serie "You Are Wanted", ein Thriller-Mehrteiler von und mit Matthias Schweighöfer. Bei Disney+ wurde als erste in Deutschland produzierte sogenannte Original-Serie 2023 "Sam - Ein Sachse" verfügbar.