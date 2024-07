Streaming-Hit Großes Comeback: Eddie Murphy in "Beverly Hills Cop: Axel F"

Viel Action, noch mehr Nostalgie

Es geht schnell zur Sache. Schon in der Anfangsviertelstunde rast der mittlerweile 63-jährige Murphy als Axel in einem Schneepflug durch Detroit, jagt Verbrecher und missachtet dabei nicht nur die Verkehrsregeln. Dazu sind bekannte 80er-Jahre-Songs aus den ersten beiden Filmen zu hören - "The Heat Is On" von Glenn Frey, "Shakedown" von Bob Seger und "Neutron Dance" von den Pointer Sisters. Von Anfang an setzt "Beverly Hills Cop: Axel F" voll auf Nostalgie.

"Nostalgie ist ein wirklich mächtiges Werkzeug für einen Filmemacher", sagte Regisseur Mark Molloy im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ich habe diese Songs gleich am Anfang platziert, um das Publikum in diese Zeit zu versetzen. Aber ich wollte auch einem neuen Publikum dieses Gefühl der "Beverly Hills Cop"-Reihe vermitteln." Der Australier, für den es der erste Spielfilm ist, bezeichnet sich als großen Fan der ersten zwei Filme. "Ich wollte eine Actionkomödie im Stil der 80er Jahre machen."