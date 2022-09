Streaming Lindsay Lohan erhält Hauptrolle in Netflix-Romanze

Lohan hatte in den letzten Jahren nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller "Among the Shadows". Bekannt wurde der frühere Kinderstar durch Hit-Komödien wie "Freaky Friday", "Girls Club - Vorsicht bissig" und der Käfer-Klamotte "Herbie Fully Loaded". Doch dann lag die Filmkarriere länger brach, als Lohan mit Drogenexzessen, Verhaftungen wegen Alkohol am Steuer und anderen Skandalen Schlagzeilen machte.