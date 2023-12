Streaming: Robert De Niro dreht Mini-Serie mit Angela Bassett

Die Dreharbeiten für die Polit-Thriller-Serie rund um bedrohliche Verschwörungstheorien sind laut "Hollywood Reporter" in New York angelaufen. De Niro spielt einen früheren US-Präsidenten, der nun einen Ausschuss leitet, der eine Cyberattacke aufklären soll. Bassett ist als amtierende US-Präsidentin an Bord, Stevens mimt einen TV-Moderator.

De Niro wirkte bisher nur in wenigen TV-Produktionen mit, darunter 2017 in dem Fernsehfilm "The Wizard of Lies" in der Rolle des Milliarden-Betrügers Bernie Madoff. Sein Auftritt in "Zero Day" ist seine erste Serien-Rolle. Der Schauspieler ist auch als ausführender Produzent beteiligt.