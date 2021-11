Streaming Schöne Bescherung: Neue Marvel-Serie "Hawkeye"

"Hawkeye" spielt nach den Ereignissen von "Avengers: Endgame" (2019), beginnt aber mit einem Rückblick in das Jahr 2012 und den chaotischen Szenen in New York City, das von Außerirdischen angegriffen wird (zu sehen im Film "The Avengers"). Die kleine Kate, die den Tod ihres Vaters verkraften muss, wird von Hawkeye gerettet. Danach ist für sie klar, dass sie - wie ihr neuer Held - den Umgang mit Pfeil und Bogen lernen muss. Jahre später ist sie tatsächlich eine geniale Schützin.

Kurz vor Weihnachten ist Clint Barton mit seinen Kindern in New York. Als er in den TV-Nachrichten sieht, dass jemand im Outfit des Rächers Ronin die Straßen unsicher macht, ist sein Urlaub vorbei. Denn das Outfit ist seins. Drin steckt Kate Bishop (Hailee Steinfeld), die es bei einer geheimen, illegalen Auktion gestohlen hat. Barton macht sie ausfindig und handelt sich damit jede Menge Ärger ein. Bald sind den beiden allerlei krumme Typen auf den Fersen. Dabei will Clint doch schnell nach Hause, um mit seiner Familie Weihnachten zu feiern.

Eine familienfreundliche Version von "Stirb langsam"

Wie bei den anderen Marvel-Serien auf Disney+ - "WandaVision", "Captain Falcon And The Winter Soldier" und "Loki" - gilt: Man muss nicht mit allem aus dem MCU vertraut sein und jeden Film parat haben. Aber je mehr man kennt, desto mehr Spaß hat man an der Serie.

So deutet vieles daraufhin, dass es Barton mit Yelena Belova zu tun bekommen wird, der Quasi-Schwester seiner engen Freundin Natasha alias Black Widow. Im Abspann des Kinofilms "Black Widow" gab es eine kurze Szene, in der Yelena (Florence Pugh) fälschlich erzählt wird, Barton habe Natasha getötet. Nun will sie Rache. Weitere Nebenrollen spielen Vera Farmiga, Alaqua Cox und Tony Dalton als Jack Duquesne.

"Es ist eine Weihnachtsserie", sagt Co-Produzent Rhys Thomas im dpa-Interview. Er hat bei drei Folgen von "Hawkeye" Regie geführt und nennt es "eine familienfreundliche Version von "Stirb langsam"". Soll heißen: es gibt reichlich Action und viele Gags, aber keine explizite Gewaltdarstellung. Weihnachtslieder sorgen für festliche Stimmung.

Von Thomas stammt eine der witzigsten Ideen gleich zu Beginn der ersten Folge - ein Broadway-Musical über Captain America, das sich Barton nur widerwillig anschaut. Köstlich, wie Hulk, Thor und Captain America singend über die Bühne hüpfen. Nicht auszuschließen, dass aus dem originellen Gag eines Tages Realität wird und "Rogers - The Musical" wirklich am Broadway läuft.

Könnte ein Klassiker werden

Bishop-Darstellerin Steinfeld, die 2011 als Teenager im Western-Drama "True Grit" für einen Oscar nominiert war und mittlerweile auch als Popsängerin erfolgreich ist, hofft, dass "Hawkeye" langfristig ein Weihnachtsklassiker wird. "Ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, das man sich mit der Familie immer wieder anschauen kann", sagt sie, "und dass es Teil der Weihnachtstradition wird". Ob es dazu wirklich reicht, hängt davon ab, ob die ganze Serie so unterhaltsam und rasant wird, wie es die beiden ersten Folgen andeuten.

Die ersten beiden Folgen der Miniserie "Hawkeye" sind ab 24. November beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Die anderen vier Folgen werden jeweils mittwochs veröffentlicht.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-107755/3