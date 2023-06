Streaming "Secret Invasion": Marvel auf den Spuren von John le Carré

So war "WandaVision" eine im Comedy-Gewand versteckte Mystery-Serie. Das actionreiche "The Falcon And The Winter Soldier" setzte sich mit Rassismus auseinander. Mit "Secret Invasion" lanciert Marvel am Mittwoch (21.6.) erstmals eine Spionage-Serie beim Streamingdienst Disney+.

Samuel L. Jackson ist Nick Fury

Erstmals rückt Samuel L. Jackson als Nick Fury in den Mittelpunkt des Geschehens und hat die Möglichkeit, seiner Figur, die schon in vielen Marvel-Filmen auftauchte, mehr Tiefe und Hintergrund zu geben. "Das ist eine Gelegenheit, auf die ich gewartet habe", sagte Jackson (74) der Deutschen Presse-Agentur in London, "rauszufinden, was mit Nick Fury während des Blips passiert ist und wie sein Leben außerhalb des Jobs eigentlich aussieht. Das haben wir noch nie gesehen."