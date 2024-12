Die große Frage: Wie viel sind 45,6 Milliarden Won?

Im ersten Durchgang von "Squid Game" wurde in neun Folgen die Geschichte einer Gruppe von rund 450 Männern und Frauen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabere Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.