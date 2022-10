Streaming "The Bear" - heißes Küchen-Drama bei Disney+

Jetzt startet beim Streaminganbieter Disney+ "The Bear: King of the Kitchen". Und diese Serie sorgt dafür, dass ein Besuch im Restaurant nie wieder so sein wird wie zuvor.

Im Mittelpunkt steht der junge Koch Carmen "Carmy" Berzatto, der noch vor kurzem in New York in einem feinen Sterne-Restaurant gearbeitet hat, nun aber die Sandwich-Bude seines gestorbenen Bruders in Chicago übernimmt. Er muss ein streitlustiges Team hinter sich bringen und die Geldprobleme des Ladens in einer rauen Gegend der Stadt lösen und ja auch irgendwie mit dem Tod seines Bruders klarkommen.