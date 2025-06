Köln - Mehr als 600 Komparsen und Kleindarsteller werden für Dreharbeiten im Raum Köln gesucht. Produziert werde die Serie "All Heroes Are Bastards" für die ARD-Mediathek, teilte die Agentur Eick & Weber mit. Darin geht es um ein Deutschland, in dem eine autoritäre Regierung in drastischer Weise gegen Minderheiten vorgeht. Die Dreharbeiten sollen von Mitte Juli bis Mitte Oktober stattfinden.