Streaming: Warum dies der erste Serienhit des noch jungen Jahres ist

Einzig in den Dialogen gibt es manche Schwäche, die Fogelman auch schon in "This is Us" zeigte: Immer wieder mal lässt er seine Charaktere zu hübsch ausgeschmückte und nett formulierte Geschichten und Metaphern erzählen. So schrammt die Handlung manchmal nur knapp am Seichten vorbei.

Doch das sind Kleinigkeiten. Angesichts der aktuellen politischen Weltlage und der zweiten Amtszeit von Donald Trump lässt sich "Paradise" kaum schauen, ohne über die Symbolkraft einer Politserie nachzudenken.

Immer wieder politische Zeitgeist-Serien

US-Präsidentschaften begleitet schließlich häufig eine Serie: Die Comedy-Reihe "Modern Family" zeichnete zu Barack Obamas erster Amtszeit das Bild eines neuen Amerikas, "House of Cards" handelte während seiner zweiten Amtszeit von den Intrigen hinter den Kulissen Washingtons.

"The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd" entwarf zu Beginn von Donald Trumps erster Amtszeit eine düstere Zukunft in einem Religionsstaat und "Succession" beschrieb, dass unter dem gutmütig erscheinenden Joe Biden längst nicht alles ruhig bleiben würde.

"Paradise" hat große Chancen, jene Serie zu werden, über die während der zweiten Trump-Präsidentschaft alle sprechen – trotz aller Thriller-Elemente hat sie eine Menge darüber zu sagen, was unsere Gesellschaft im Inneren zusammenhält.