Streaming zum Mitreden Schwarzenegger in "Fubar": Action mit Schnuckiputzi

Das Haus ist allerdings zu klein für die Gruppe. "Alle hören alles, alle sehen alles. Wir fangen an, uns gegenseitig auf die Nerven zu gehen", erzählt Schwarzenegger. "Es ist wirklich witzig. Aber das ist der Clou der Serie. Es ist Action und Comedy. Nach den komödiantischen Szenen kommen krachende Actionszenen." Erinnerungen an die Klassiker sind gewollt. "I'll be back!" beziehungsweise "Ich komme wieder", ruft der "Terminator"-Star gleich in der ersten Folge.