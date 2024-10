Streetfood Drehort Drehspieß: Influencer testet Berliner U-Bahn-Döner

Für die sogenannte Generation Z, also junge Menschen, die nach 1995 geboren wurden, sei Tiktok oft die wichtigste Informationsquelle, wenn es um Restaurants und Imbisse gehe. "Die suchen nicht mehr bei Google. Da werden die Läden über Tiktok gesucht und es wird geschaut, was andere darüber gesagt haben. Daraufhin fällt die Entscheidung, ob man da auch hingeht", so Kuriat.

"Jeder hat eine Meinung zu Döner"

Can F. Kennedy sagt, er habe für Social Media auch andere Dinge probiert, etwa das kulinarische Angebot bei Hertha-Spielen am Olympiastadion oder auf einer Messe für pflanzliche Ernährung. Doch nichts von alledem habe die Reaktionen auf seine Döner-Tests getoppt. "Döner, das ist halt ein einfaches Essen für jedermann. Und jeder hat eine Meinung dazu", sagt er. "Die Menschen essen viel Döner und es wird gefühlt auch immer mehr."

Der Döner, der in Berlin erfunden wurde, sei aber längst nicht mehr nur Fast Food. "Er hat sich entwickelt und wird heute selbst im "Adlon" angeboten", betont Mehmet Çam, Sprecher des Vereins türkischer Dönerhersteller in Europa (ATDID), mit Blick auf das Berliner Luxushotel. Der Verein geht davon aus, dass europaweit zuletzt etwa 400 Tonnen Döner pro Tag produziert wurden und beziffert die Zahl der Beschäftigten in der Branche auf circa 60.000. Die Döner-Branche erziele in Deutschland jährlich etwa 2,4 Milliarden Euro Umsatz, europaweit circa 3,5 Milliarden Euro.

Laut Portal Statista führt Berlin unter Deutschlands Metropolen das Döner-Ranking an. 2022 gab es in Berlin rund 18 Dönerläden pro 100.000 Einwohner. Knapp dahinter, mit rund 17 Dönerläden pro 100.000 Einwohner, folgten Dresden und mit rund 16 Läden pro 100.000 Einwohner Nürnberg. Dönertester Can F. Kennedy hat sich vorgenommen, künftig auch Dönerläden in anderen deutschen Städten zu testen. Aber zunächst muss er noch in Berlin U-Bahn fahren, denn ihm fehlen noch einige der neun Linien.