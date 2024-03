Streit: Leerrohre: Vodafone will sich bei Telekom einmieten

Der Glasfaser-Ausbau läuft in Deutschland schon einige Jahre, hierbei werden die Fasern bis in die Wohnung (Fiber to the Home; FTTH) gelegt. Glasfaser gilt als die beste Technologie, um den wachsenden Datenbedarf im Digitalzeitalter stemmen zu können. Telefonleitungen (DSL/VDSL) sind ein Auslaufmodell. Auch Fernsehkabeln wird keine Zukunft beigemessen.

Die Telekom und Vodafone gingen in Sachen Festnetz-Internet jahrelang unterschiedliche Wege: Die Telekom setzte auf VDSL und Vodafone auf Fernsehkabel. Inzwischen nehmen sie beide Kurs auf Glasfaser, allerdings in unterschiedlichem Tempo: Die Telekom eilte voraus, Vodafone kam hingegen erst spät in die Puschen. Bis Ende 2023 machte der Magenta-Konzern Glasfaser für 7,9 Millionen Haushalte verfügbar. Die Vodafone-Glasfasertochter OXG legte erst im Herbst 2023 los - final angeschlossen ist noch kein Haushalt, angepeilt werden sieben Millionen. Bei dem Geschäft mischen auch zahlreiche andere Firmen mit, etwa die Telefónica-Tochter Unsere Grüne Glasfaser (UGG).