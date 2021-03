Streit mit SPD-Spitze Thierse bringt Parteiaustritt ins Spiel

Daraufhin kochte eine hitzige Debatte in sozialen Medien hoch. Ausgangspunkt war eine Debatte über den gesellschaftlichen Umgang mit oft benachteiligten Gruppen. Vorläufiger Höhepunkt ist ein Schreiben des 77-Jährigen an die SPD-Spitze, in dem der frühere DDR-Bürgerrechtler nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur seinen Parteiaustritt in den Raum stellt.

Nach einem Bericht des "Tagesspiegel" bat Thierse in das an SPD-Chefin Saskia Esken gerichtete Schreiben darum, ihm öffentlich mitzuteilen, ob sein "Bleiben in der gemeinsamen Partei weiterhin wünschenswert oder eher schädlich" sei. Er habe Zweifel, wenn sich zwei Mitglieder der Parteiführung von ihm distanzierten. Dies war eine Anspielung darauf, dass Esken und Parteivize Kevin Kühnert zuvor "Aussagen einzelner Vertreter*innen der SPD" zur Identitätspolitik kritisiert hatten. Dabei geht es darum, wie man sich gegenüber bestimmten Gruppen verhält und über sie redet. Zu diesem Thema hatte sich Thierse zuvor pointiert geäußert.