Streit um beliebte Schokolade: Aldi Süd darf Dubai-Schokolade aus der Türkei verkaufen

Richter: Dubai-Schokolade meint eine Rezeptur

Der Richter der Handelskammer des Kölner Landgerichts argumentierten nun, dem Verbraucher sei bei Dubai-Schokolade inzwischen klar, dass es sich dabei um eine Rezeptur handele, nicht um ein in Dubai hergestelltes Produkt. Auch die Verpackung der Schokolade bei Aldi Süd sei nicht so gestaltet gewesen, dass sie den Verbraucher in die Irre führe.