Streit um Müllabfuhr Fehlende Berücksichtigung im Rat?

Bürgermeister Gerd Schönbett versuchte diese Bedenken zu nehmen und erklärte, dass man jüngst in Häg-Ehrsberg, wo ähnliche Bedingungen für die Anfahrt herrschten, ebenfalls von Sack- auf Gefäßabfuhr umgestellt habe; dort funktioniere die Abfuhr per Tonne problemlos. Selbst wenn die Anfahrt im Winter nicht klappen würde, handle es sich lediglich um wenige Wochen, an denen man noch immer Säcke verwenden könne.

Keine Abstimmung zuvor

Alexander Ziegler, einziger Vertreter Elbenschwands im Gremium, sprach sich für den Erhalt der Sackabfuhr aus. Elbenschwand ist der einzige Ortsteil im Kleinen Wiesental ohne Ortschaftsrat – und damit ohne vorherige Abstimmung.

Der Gemeinderat beschloss schließlich mit der Nein-Stimme von Ziegler und zwei Enthaltungen, dass alle Ortsteile, außer Bürchau, ab dem Jahr 2025 eine Müllbeseitigung mittels Tonnen erhalten.

Aufgebrachte Diskussion

Die Tatsache, dass das Gremium dem Ortsteil Bürchau weiterhin eine Sackabfuhr zugestand – dem Ortsteil Elbenschwand jedoch nicht, war für Ziegler Anlass, die Entscheidungsfindung des Gemeinderats zu hinterfragen. Er fragte in empörtem Ton in das Ratsrund, ob diese Ungleichbehandlung darin begründet liegt, „weil es in Bürchau einen Ortschaftsrat gibt?“ Dem folgte ein ebenso aufgebrachtes „Ja“ aus dem Rund. Ein paar unschöne Worte fielen zwischen den Räten. Schönbett sagte: „Das ist Demokratie. Der Gemeinderat entscheidet. Das Gremium zu beschimpfen ist daneben.“

Damit war das Thema zunächst abgehakt. Ziegler ergriff beim letzten Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ jedoch nochmals das Wort und wies erneut darauf hin, dass die Bevölkerung in der Frage, ob Sackabfall oder nicht, gespalten sei. Er könne nicht nachvollziehen, warum das Gremium eine Gefäßabfuhr für Elbenschwand beschließt ohne zu wissen, welche Variante die Bürger dort bevorzugen. „Hier geht es einstimmig gegen mich“, stellte er fest, woraufhin es abermals zu einer Diskussion unter den Räten kam. Schönbett beendete das Thema nach einiger Zeit mit den Worten: „Die Diskussion ist schräg. Das Gremium hat nach sachlicher Abwägung entschieden.“