Streit um Schriftzug Black Lives Matter: Muss Malerei in Washington weichen?

Der gewaltsame Tod Floyds in der Stadt Minneapolis hatte in den USA eine Debatte über Rassismus ausgelöst - es kam zu landesweiten Protesten unter dem Motto "Black Lives Matter". Trump drohte damals während seiner ersten Amtszeit, das Militär einzusetzen. Der Republikaner und große Teile seiner Partei lehnen die als links und progressiv wahrgenommene Bewegung ab. Außerdem teilen sie die Kritik an der Polizei nicht und lehnen es ab, Rassismus als strukturelles Problem in den USA anzusehen.