Strom in Lörrach-Hauingen: In Strom-Infrastruktur investiert

1912 wurde die EGH von 33 Bürgern gegründet, da niemand Interesse hatte, das ärmliche Dorf unter Strom zu setzen, sagte der zweite Vorsitzende und Ortsvorsteher Günter Schlecht. Die EGH ist weiterhin Eigentümerin des Hauinger Stromnetzes, auch wenn der Betrieb des Netzes 2017 an Naturenergie Netze verpachtet wurde, wie Ramon Weltin feststellte. Das bedeutet, wo und in welchem Umfang investiert wird, entscheidet die EGH.

In die Schaltanlage der Ortsnetzstation Soormatt sowie in drei Kabelverteilerkästen an der Nutzingerstraße hat die EGH im vergangenen Jahr insgesamt knapp 71 400 Euro investiert. Für 2025 sind Rekordinvestitionen von 110 000 Euro geplant, sagte Weltin. Das alles finanziert die EGH ohne Kredite ausschließlich aus ihrem Eigenkapital.