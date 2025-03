Von "Dunkelflaute" spricht man, wenn die Sonne kaum scheint und gleichzeitig nur wenig oder gar kein Wind weht. Dies führt dazu, dass Solaranlagen und Windräder nur wenig Strom erzeugen können. Das Gegenteil ist die "Hellbrise", also viel Sonnenschein und gleichzeitig Wind, was zu einem Überangebot an Strom führen kann. Eine exakte Definition für "Dunkelflaute" gibt es nicht.

Während jedoch der Anteil erneuerbarer Energien weiter zunimmt, stagniert die Stromnachfrage seit Jahren. Im vergangenen Jahr lag der Verbrauch im 50Hertz-Netzgebiet – in allen ostdeutschen Bundesländer sowie Hamburg – dem Unternehmen zufolge bei rund 94 Terawattstunden und damit so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das liegt vor allem am schleppenden Hochlauf der Elektromobilität sowie der geringen Nachfrage nach strombetriebenen Wärmepumpen.