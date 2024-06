Einige Bereiche legen aber auch zu

Wegen des Rückgangs seien die Verkäufe britischer Marken und Einzelhändler in die EU seit dem Brexit eingebrochen, obwohl der europäische E-Commerce-Markt floriere, hieß es in dem Bericht weiter. Betroffen seien vor allem kleine und mittlere Unternehmen, für die es aufwendiger sei, die neuen bürokratischen Vorschriften zu erfüllen. Nicht alle Non-Food-Güter waren betroffen. In den Bereichen Health and Beauty, also Gesundheits- und Schönheitsprodukte, sowie Heimwerken und Gartenbedarf stiegen die Exportumsätze. Dadurch seien die Rückgänge in der Bekleidungs- und Schuhbranche teilweise ausgeglichen worden.