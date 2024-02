Studie: Chinesische Firmenübernahmen gehen weiter zurück

In der Schweiz kauften chinesische Unternehmen im vergangenen Jahr demnach sechs Firmen, doppelt so viele wie 2022. In Österreich wurden zwei Firmen von Chinesen übernommen, 2022 war es lediglich eine.

Mehr Investitionen in eigene Fabriken als Übernahmen erwartet

In Deutschland spielt China demnach nur noch eine untergeordnete Rolle bei den Investitionsaktivitäten ausländischer Unternehmen: Chinesische Käufer belegten mit den 28 Übernahmen und Beteiligungen Platz neun des internationalen Investorenrankings. Sogar Schweizer, Österreicher und in Luxemburg ansässige Firmen kauften demnach jeweils mehr deutsche Unternehmen als die Investoren aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. An erster Stelle lagen US-Unternehmen mit 225 Firmenübernahmen in Deutschland.

Einen Grund für die Entwicklung sieht EY-Fachfrau Sun Yi in politischem Misstrauen, dem chinesische Firmen in Europa begegnen: "Potenzielle chinesische Investoren prüfen sehr sorgfältig, ob die Wahl bestimmter Übernahmekandidaten zu Widerstand bei Regierungen und zu Diskussionen in der Öffentlichkeit führen könnten", sagte die Leiterin der China Business Services für Westeuropa.