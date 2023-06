Studie Europäische Verteidigung steckt fest

Trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine würden gemeinsame Projekte wie eine einheitliche Rüstungsplanung, die gemeinsame Beschaffung und höhere Verteidigungsausgaben bisher nicht entschlossen genug verfolgt, stellen die Autoren in der veröffentlichten Studie ("Defense Sitters - Transforming European Militaries in Times of War") fest.

"Das Zaudern beenden"

"Die europäische Verteidigung steckt derzeit zwischen dem Status quo ante (dem früheren Zustand) und der notwendigen Transformation fest", heißt es in dem Bericht. "Die Europäer müssen das Zaudern beenden und sich zu einer Umgestaltung ihrer Zusammenarbeit verpflichten. Ansonsten werden sie die Fähigkeit zur eigenen Verteidigung gefährden, die Ukraine langfristig nicht mehr unterstützen können und riskieren, in der Nato an den Rand gedrängt zu werden."