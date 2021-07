Studie Geld abheben verändert sich: Häufiger an der Ladenkasse

Je mehr Bargeld Menschen also abheben wollen, desto eher nutzen sie den bewährten Bankschalter. An diesem gibt es auch nicht die strengen Limits zwischen 1000 und 3000 Euro, die eine Person im Regelfall am Tag maximal am Geldautomaten abheben kann. Wer also beispielsweise einen Gebrauchtwagen bar bezahlen will, dem bleibt - ohne eine extra Freischaltung - nur der Gang zum Schalter.

Service kostet Geld

Aber der persönliche Service kostet in der Regel zusätzlich: Im Jahr 2019 erlaubte der Bundesgerichtshof Banken in einem Urteil, für die Ausgabe von Bargeld am Schalter Extra-Gebühren zu verlangen. Wollen die Banken ihre Kunden also mit etwas Nachdruck entwöhnen? Der Bankendachverband sagt: Wo Kunden diesen Service in Anspruch nehmen möchten, "gibt es auch weiterhin die Möglichkeit dazu". Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen Bagso hält es angesichts eines Filialsterbens jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass die Banken dieses Versprechen halten können.

Dass vor allem ältere Menschen dem allmählich verschwindenden Bankschalter am ehesten nachtrauern werden, zu diesem Schluss kommen nicht nur Seniorenvertreter: Einer Studie des Verbands privater Banken BdB zufolge besuchen zwar immer weniger Menschen eine Filiale, doch das Misstrauen unter Senioren gegenüber dem Online-Banking ist nach wie vor hoch. Nur die Hälfte der befragten älteren Menschen hielt es für sicher oder sehr sicher. Die Bagso stellte dazu fest: "Gerade für viele ältere Kundinnen und Kunden bleibt der persönliche Service wichtig." Sie kämen auch mit automatisierten Telefondienstleistungen nicht gut zurecht.

Immer mehr Bank-Filialen dicht

Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfahlen sagt: "Es gibt eine größere Zahl Kunden, die ihre Bankgeschäfte noch vor Ort abwickeln wollen." Die Schließung von Zweigstellen auf dem Land macht ihm dabei besonders Sorgen. "Wenn Filialen in kleineren Orten schließen und die nächste Geschäftsstelle dann im 10 Kilometer entfernten Nachbarort liegt, ist das für Kunden mit sehr viel mehr Aufwand verbunden." Wegen der fortschreitenden Digitalisierung werden in Deutschland immer mehr Bank-Filialen dicht gemacht. Im vergangenen Jahr sank laut Bundesbank die Zahl der Geschäftsstellen von Geldhäusern um 9,6 Prozent auf noch 24.100.

Insgesamt ist es der Bundesbank zufolge für Landbewohner etwas schwieriger, an Bargeld zu kommen, als für Menschen in Städten. Während in einer Befragung der Zentralbank von 1000 Kunden nur 6,5 Prozent der Städter angaben, dass sie für eine Barabhebung einen größeren oder relativ großen Aufwand auf sich nehmen, lag dieser Prozentsatz auf dem Land bei 10,7.

Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Zukunft des Bankschalters ist aus Sicht der Bundesbank zudem deutlich erkennbar. Bei den alltäglichen Ausgaben hätten bargeldlose Zahlungsmittel und insbesondere Karten 2020 wesentlich an Bedeutung gewonnen, heißt es in einer Veröffentlichung. Zwischen 2017 und 2020 sei der Anteil der Kartenzahlungen in Deutschland von 9 auf 30 Prozent gestiegen, 61 Prozent der Transaktionen würden bar abgewickelt.

