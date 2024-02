Studie: Kleine Hunde mit länglicher Schnauze leben am längsten

London - Kleine Hunde mit länglicher Schnauze werden einer Studie zufolge am ältesten. Rüden, also männliche Hunde, mittelgroßer Rassen mit flacher Schnauze haben demnach die geringste Lebenserwartung. Dies ergab eine britische Studie, die in der Fachzeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht wurde.