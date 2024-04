Studie: Schulterklopfen kann Trefferquote im Basketball erhöhen

"Die Unterstützung durch Teamkollegen ist also besonders dann hilfreich, wenn das Stressniveau bereits hoch ist, weil man den ersten der beiden Würfe verfehlt hat", wird Büttner in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert.

Berührung als wirksames Mittel gegen Stress

Nach bisherigem Stand der Forschung wirken Berührungen in Stresssituationen beruhigend und unterstützend. Das Team um Büttner untersuchte in einem weiteren Schritt, ob sich aufmunternder Körperkontakt auch auf die Saisonergebnisse der jeweiligen Teams auswirkt. Dabei deuteten die Daten zwar einen positiven Zusammenhang an, der sich aber als nicht statistisch signifikant erwies. Die Studienautorin und ihre Kollegen gehen dennoch davon aus, dass Berührungen "ein wirksames Mittel gegen die leistungsmindernden Auswirkungen von Stress" sein können - auch in anderen Sportarten sowie in Beziehungen und bei der Arbeit.