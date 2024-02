Studie: Start-up-Gründerinnen erhalten viel weniger Geld als Männer

Demnach gingen zwei Prozent des Wagniskapitals an Start-ups, die ausschließlich Gründerinnen hatten. Konkret sammelten sie 102 Millionen Euro ein. 87 Prozent des Kapitals, das entspricht 4,9 Milliarden Euro, erhielten Start-ups, die nur von Männern gegründet wurden. Der Rest - 608 Millionen Euro - ging an Firmen, in denen sowohl Männer als auch Frauen das Gründungsteam bilden. Zuvor hatte die "Funke Mediengruppe" darüber berichtet.

"Männer investieren tendenziell eher in Männer"

"Der Anteil der Gründerinnen in Deutschland ist immer noch zu niedrig", sagte die Vorsitzende des Startup-Verbands, Verena Pausder, der "Funke Mediengruppe". Das liege auch an der zu stark männerdominierten Investmentlandschaft. "Männer investieren tendenziell eben eher in Männer." Damit gehe der Volkswirtschaft enorm Wertschöpfung verloren. "Frauen sehen andere Trends, Kundenbedürfnisse und Geschäftsmodelle - deshalb müssen ihre Themen genauso Finanzierung finden wie rein männliche Teams."