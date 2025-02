Studium: 297.000 Menschen machten 2023 ersten Studienabschluss

Unter den Bundesländern führte Berlin das Ranking an. Dort ergab sich 2023 eine Quote von 51 Prozent - Brandenburg bildete das Schlusslicht mit 23 Prozent. Hierbei ist laut den Statistikern allerdings zu beachten, dass viele Erstabsolventinnen und Erstabsolventen an Berliner Hochschulen zur Bevölkerung in Brandenburg gehören dürften. Generell profitierten die Stadtstaaten mit ihrer Hochschullandschaft durch Zuwanderung von Studierenden aus dem Umland. So lag 2023 die Erstabsolventenquote in den Stadtstaaten bei 41 Prozent, in den Flächenstaaten bei 31 Prozent.