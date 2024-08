Janson wurde einem breiten Publikum in den 1970er Jahren bekannt durch TV-Serien wie "Salto Mortale" und "Der Bastian". In den 1980er Jahren spielte er in der "Sesamstraße" mit.

Wegen einer Erkrankung hatte Janson seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen abgesagt. Dort hätte er im Juni bei der Premiere des Stücks "Wie im Himmel" auftreten sollen.