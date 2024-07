Sammler sieht Zukunft

Es gebe zahlreiche Produkte für Männer, der Lippenstift habe sich aber bisher nicht in der breiten Masse durchgesetzt. Das könne sich aber bald ändern, so der Visagist: "Jetzt, wo alles gendert und alles regenbogenmäßig wird - wahrscheinlich wird es in der Modeszene anfangen und übergreifen", mutmaßt er. Koch war früher als Promi-Visagist bekannt - für Stars wie Zarah Leander, Hildegard Knef und Joan Collins.