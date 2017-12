Subventionen noch sinnvoll? VW-Chef: Steuervorteile für Dieselkraftstoff "hinterfragen"

15:11 Papst warnt vor "neuer Spirale der Gewalt" in Jerusalem

Rom - Papst Franziskus hat vor einer "neuen Spirale der Gewalt" in Jerusalem gewarnt. Der Heilige Stuhl verfolge mit "großer Aufmerksamkeit" die Lage in Jerusalem, "einer heiligen Stadt für Christen, Juden und Muslime in der ganzen Welt", teilte der Vatikan in Rom mit. Der Papst bedauere die Zusammenstöße der letzten Tage und erneuere seinen Aufruf zur "Weisheit und Vorsicht aller Beteiligten". Die Anführer der Länder müssten Gewalt verhindern und mit Worten und Taten auf das Verlangen der Menschen nach Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit antworten.