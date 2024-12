Suche nach Universalien Was die Welt sprachlich verbindet

Ein interdisziplinäres, internationales Forschungsteam hat sich jüngst angeschaut, welche Ausdrücke Menschen in 131 Sprachen von sich geben, wenn sie Schmerz, Freude und Ekel empfinden. "Ah", "au", "autsch" und "ai" waren typische Äußerungen bei Schmerz, also mit dem offenen Vokal "a". Bei Freude und Ekel reagierten die Menschen in verschiedenen Kulturen aber mit unterschiedlichen Vokalen.

Die im "Journal of the Acoustical Society of America" erschienene Studie kann laut Ko-Autorin Katarzyna Pisanski dazu beitragen, etwas über die Ursprünge der Sprache herauszufinden. "Warum haben wir Menschen angefangen zu sprechen und andere Primaten nicht?", fragt sie. Beispielweise könnten alle Affen lachen und spielerische Laute bilden. "Dennoch sind wir die einzige Spezies, die eine gesprochene Sprache entwickelt hat."