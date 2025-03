Suche nach Vorsitzendem: Dem Todtnauberger Bad droht das Aus

Suche bisher erfolglos

„Es kommt mir vor, als ob das Ehrenamt vom Schwimmbad mit Füßen getreten wird“, drückt die Vorsitzende des Fördervereins, Irene Breuer, im Gespräch mit unserer Zeitung ihre Enttäuschung aus. Sie hört nach knapp 20 Jahren Engagement im Vorstand des „Berger Vereinsbad“ auf, der Verein hieß früher noch „Förderverein zur Förderung und Pflege des Schwimmsports in Todtnauberg“. Die Suche nach einem Ersatz gestaltet sich jedoch ausgesprochen schwierig. „Bis jetzt haben wir noch keine Kandidaten für das Amt des ersten Vorsitzenden finden können“, sagt sie enttäuscht. Dabei sei die Arbeit überschaubar, die Aufgabenverteilung im Vorstandsteam sei hervorragend geregelt, viele Dinge könnten delegiert werden. Es müssten auch keine Verhandlungen mehr mit der Stadt Todtnau geführt werden, die Umgestaltung des Todtnauberger Schwimmbads in ein Vereinsbad sei in trockenen Tüchern, erklärt Breuer.

Alle wollten das Bad, auch sei es doch für den Tourismus wichtig. Mit rund sieben Vorstandssitzungen im Jahr, in denen Zeitpläne erstellt werden wie Kassendienstplan, Putzplan, Saisonvorbereitungen durch die Technikergruppe oder die Organisation von Schwimmkursen Themen sind, sei auch dieser Zeitaufwand zu stemmen.