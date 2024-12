Präsidentin Salome Surabischwili unterstellte der russischen Führung hinter diesen mysteriösen Attacken zu stecken. "Das russische Regime ist zurück an der Arbeit in Tbilissi", schrieb sie auf der Plattform X zu einem Video, auf dem schwarz gekleidete Männer auf einen Mann einprügeln. "Sie jagen Zivilisten auf deren Flucht vor dem Terror durch die Straßen, nehmen Politiker, Medien und Künstler ins Visier" Zudem brächen die Männer die Türen von Büros der Opposition auf und misshandelten die dort enángetrioffenen Politiker."

Es ist der zehnte Tag in Folge, an dem Tausende Georgier gegen eine Entscheidung der Regierung protestieren, die Verhandlungen über einen EU-Beitritt bis 2028 aufzuschieben. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Dutzende Verletzte und Hunderte Festnahmen bei den Straßenprotesten in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi). Auch in anderen Städten des Landes protestieren die Menschen gegen eine Abkehr vom prowestlichen Kurs Georgiens, das seit 2023 EU-Beitrittskandidat ist.