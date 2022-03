Südosteuropa Baerbock: Balkan nicht Einfluss Russlands überlassen

"Der russische Angriff auf die Ukraine ist eine Zäsur, die eindringlich zeigt: Europa muss bereit sein, strategisch in seine langfristige Sicherheit zu investieren", erklärte die Grünen-Politikerin am Mittwoch vor ihrem Abflug zu einer mehrtägigen Reise auf den Balkan und in die Republik Moldau. Dies gelte insbesondere auch für die Beziehungen zu den Ländern des westlichen Balkan. "Der heutige Frieden auf dem Westbalkan ist vielleicht nicht perfekt – aber er ist kostbar", betonte Baerbock.

"Viele dieser Länder haben wir in den letzten Jahren enttäuscht und vernachlässigt", räumte die Ministerin ein. "In diese offene Flanke drängen Akteure wie Russland hinein, die kein Interesse an einer europäischen Zukunft haben und nicht davor zurückschrecken, ungelöste Konflikte wieder zu schüren." Sie wolle auf den Westbalkan vor allem zuhören, was die Menschen dort erwarteten – "aber auch um deutlich zu machen, dass wir diese Region im Herzen Europas nicht dem Einfluss Moskaus überlassen werden".