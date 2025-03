Süßes Tiramisu- und Dubai-Schokolade beflügeln Lindt & Sprüngli

Die Geschäfte in Europa bezeichnet Lindt & Sprüngli als ausgezeichnet, mit zweistelligen Zuwächsen in Großbritannien, Mittel- und Osteuropa, Frankreich und den Benelux-Ländern auf ein Ergebnis von 2,59 Milliarden Franken. Die Geschäfte in Deutschland legten im mittleren einstelligen Bereich zu.