Sulzburg-Laufen: Im Winzerdorf Laufen dreht sich zwei Tage alles um Genuss

Im Jahre 1995 fand die Veranstaltung „Wein, Essen und Laufen“ zum ersten Mal statt und lädt seitdem alljährlich viele Gäste aus Nah und Fern in das sympathische Winzerdorf ein. Am Samstag, 17. August, ab 15 Uhr und am Sonntag, 18. August, ab 11 Uhr ist es soweit. An erster Stelle steht der gesellige Genuss von erstklassigen Weinen und gutem Essen, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Es gilt zudem, den schmucken Ortskern mit seinen malerischen Winkeln und Gassen zu „erLaufen“ und dabei den ansässigen Betrieben genüsslich und unterhaltsam über die Schultern zu schauen. Hierzu öffnen am 17. und 18. August die Laufener Weingüter, Gutshöfe, Betriebe, Werkstätten und Ateliers ihre Türen und Keller und gewähren Einblick in ihren Alltag. Gewerbetreibende und Vereine fordern dazu auf, die „Gläserne Produktion“ des Dorfes mitzuerleben und die besondere Laufener Lebensart zu erspüren.