Superheld Anthony Mackie soll "Captain America"-Hauptrolle spielen

Nun könnte Mackie in "Captain America 4" zum Hauptdarsteller werden. Der Schauspieler habe den Zuschlag für die geplante Fortsetzung des Action-Spektakels bekommen, berichteten die US-Branchenblätter "Deadline.com" und "Variety" am Mittwoch.

Aus der "Avengers"-Reihe kennt man Mackie als Verbündeten von Captain America alias Steve Rogers (Chris Evans), der nun dessen Erbe antreten könnte. In "Avengers: Endgame" hatte der gealterte Rogers angeboten, seinem Freund Sam den Captain-America-Schild zu übergeben. Dieses Szenario greift auch die neue Marvel-Miniserie "The Falcon And The Winter Soldier" auf, mit Mackie (The Falcon) und Sebastian Stan (The Winter Soldier) als Hauptdarstellern.